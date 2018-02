Kylie Jenner is bevallen van dochtertje (en deelt dat zo met de wereld)

Na enkele maanden komt er eindelijk een einde aan alle speculaties. Kylie Jenner (20) was wel degelijk zwanger. Meer nog. De jongste zus van Kim Kardashian is eerder deze week al bevallen, van een dochtertje. Nieuws dat ze zelf aan de wereld liet weten op haar Twitteraccount.

Model Kylie Jenner is donderdag bevallen van haar eerste kindje, zo schrijft ze op Twitter. “Het spijt me dat ik zo geheimzinnig deed. Ik weet dat jullie het gewend zijn dat ik jullie meeneem op al mijn reizen. Maar mijn zwangerschap wilde ik niet voor het oog van de hele wereld doen. Ik wist voor mezelf dat ik me voor deze levenslange rol als moeder in de meest positieve, stressvrije en gezonde manier moest voorbereiden.”

“Zwanger zijn was de meest prachtige en levensveranderende ervaring die ik in mijn leven al gehad heb en ik ga het heel hard missen. Ik apprecieer alle hulp die ik krijg van vrienden en familie om dit moment te koesteren. Mijn mooie en gezonde dochter kwam op 1 februari op de wereld en ik kon gewoon niet meer wachten om dit met jullie te delen. Ik heb nog nooit zo veel liefde en blijdschap gevoeld.”

Kylie Jenner is samen met rapper Travis Scott. De twee leerden elkaar kennen op het Coachella-festival in april van vorig jaar.