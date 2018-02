“Kies geen studierichting voor je vrienden”

Hasselt / Diepenbeek -

Het aanbod aan studierichtingen is tegenwoordig zo groot dat elke toekomstige student wel een richting vindt die op zijn of haar lijf geschreven is. Maar hoe vind je als student je weg in dat immense aanbod? De Limburgse studentenbegeleiders zijn het erover eens: verken het aanbod, zoek uit wie je zelf bent en volg zeker geen richting ‘omdat je vrienden dat ook doen’.