Verdachte van schietpartij in Herne aangehouden

Herne - De verdachte van de schietpartij in het Vlaams-Brabantse Herne is zondag door de onderzoeksrechter aangehouden wegens poging tot doodslag. Dat heeft het parket van Halle-Vilvoorde gemeld. De 29-jarige man had zaterdag in zijn woning twee bezoekers neergeschoten.

De schietpartij vond zaterdag omstreeks 01.45 uur plaats in een woning in de Manhovestraat in Herne. Het was er tot een confrontatie gekomen tussen de bewoner en vijf bezoekers, van wie aanvankelijk werd gedacht dat het om overvallers ging. Op grond van verklaringen en conclusies van de deskundigen werd de 29-jarige bewoner als enige verdachte beschouwd.

De vijf andere mannen, tussen 21 en 29 jaar oud en afkomstig uit Edingen en Lessines, waren op vraag van de verdachte naar Herne gekomen. Dat gebeurde in het kader van een discussie tussen de verdachte en een van de bezoekers over een geld- of vrouwenkwestie. Toen de vijf mannen ter plaatse kwamen, heeft de bewoner onmiddellijk het vuur geopend.

Een 29-jarige man uit Edingen werd viermaal geraakt, onder meer in de buik en het linkerbeen. Een 22-jarige man, eveneens uit Edingen, werd eenmaal getroffen in de buik. Beide slachtoffers zijn buiten levensgevaar.

(belga)