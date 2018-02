Lummense Emmily zoekt extra oma

Lummen -

Sarah Swartenbroekx en Jeroen Schepers, de ouders van Emmily, zijn op zoek naar een extra oma. “We zijn regelmatig op zoek naar een oppas, omdat we allebei een onregelmatig leven leiden. We werken zeven dagen op zeven met variabele uren, ook in het weekend. En dat maakt dat we niet terecht kunnen bij gewone opvanginitiatieven.”