Vlaamse naaktreizigers onthullen hun meest gênante moment

De Vlaamse Nick en Lins reizen in hun blootje de wereld rond. Of toch, van de ene nudisme-vriendelijke locatie naar de andere. In Brazilië leerden ze echter dat nudisme er vaak samenhangt met swingen, en niet het dansje. Het leverde een op zijn zachtst gezegd heel ongemakkelijke situatie op.

Het begon allemaal acht jaar geleden, zo vertelden Nick en Lins eerder al aan Het Nieuwsblad Online. De twee hadden een bon gekregen voor een saunabezoek en besloten en gingen tijdens een weekendje in een B&B voor het eerst naakt in het bijzijn van totaal onbekenden. “We hadden hetzelfde gevoel als al onze vrienden die voor het eerst een publieke sauna bezochten: eerst voel je je wat ongemakkelijk, maar na een tijdje heb je er helemaal geen problemen meer mee. Maar geen haar op ons hoofd dat een sauna vlakbij zou kiezen of openlijk over die saunabelevenissen zou gaan vertellen. Stel je voor dat je plots naast je buurman zit of een kennis tegenkomt.”

Wisten zij veel dat een van hun meest ongemakkelijke momenten zou voorvallen wanneer geen buurman of kennis in de buurt was.

Een bericht gedeeld door Naked Wanderings (@nakedwanderings) op 19 Jan 2018 om 6:48 (PST)

“Wisten jullie niet dat er een swingersfeest is op zondagavond?” Tien woorden die het begin vormen van een verhaal dat Nick en Lins ongetwijfeld nog vaak zullen vertellen. Na enkele uren zonnebaden op Massarandupio Beach in Salvador, Brazilië, maakten ze hun eerste vrienden. De volgende dag brachten ze samen door op het strand, waarna hun nieuwe vrienden zeiden dat ze het paar wel zouden zien in hun B&B wat later op de avond.

Toen Nick en Lins daar weer aankwamen, werden ze begroet door een tafereel dat ze niet verwacht hadden. “Overal lagen er ongebruikte condooms en mensen leken overal seks te hebben, met iedereen.”

Tussen de zowat veertig aanwezigen, zagen ze ook het koppel waarmee ze op het strand hadden gelegen. Ze bedachten snel een excuus en maakten zich uit de voeten. Maar dan moest het ergste nog komen.

Een bericht gedeeld door Naked Wanderings (@nakedwanderings) op 21 Jan 2018 om 7:04 (PST)

“Uiteindelijk werden we verveeld, ontspannen of dronken genoeg om onszelf te realiseren dat we allebei grote angsthazen waren”, vertellen ze aan news.com.au. Ze keerden terug naar het feestje, waar ze opgelucht ontdekten dat het andere koppel ook niet aan swingen deed. “We kijken alleen, we raken niemand aan”, klonk het.

En dus besloten Nick en Lins te blijven en hun ogen de kost te geven op het swingersfeestje. “Op een bepaald moment had ik een discussie met een Braziliaan over de culturele verschillen tussen Brazilië en Europa terwijl de man seks had met een vrouw”, vertelt Nick. “Dat was bij uitstek de meest ongemakkelijke situatie ooit.”

Om anderen voor dergelijke verrassingen te behoeden, voegde hij er nog snel aan toe: “Als je ooit naar Brazilië plant te gaan, weet dan dat swingen er verboden is en dan swingersfeestjes plaatsvinden onder de noemer van ‘naturisme’.”