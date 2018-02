Cagnina verliest overbodige slotwedstrijd tegen Hongaar Piros in Davis Cup

Glain / Liège / Rocourt / Bressoux / Jupille-sur-Meuse / Wandre / Grivegnée / Angleur / Chênée - België heeft zich zondag in Luik na 3-2 winst tegen Hongarije gekwalificeerd voor de kwartfinales van de Davis Cup. Het laatste duel, dat door de overwinning van David Goffin overbodig was gemaakt, werd beslecht tussen Zsombor Piros (ATP-521) en Julien Cagnina (ATP- 248). Piros won met 6-3 en 7-6 (7/3).

Eerder op de dag had David Goffin (ATP-7) het beslissende 3e punt voor België binnengerijfd. De Luikenaar won met 7-5, 6-4, 3-6 en 6-2 van Marton Fucsovics (ATP-63). De vijfde wedstrijd was er dus een voor de eer. België ontmoet de Verenigde Staten in de kwartfinales.