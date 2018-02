Verdwenen Limburgse kunstschat duikt op in Utrecht

Verrassende ontknoping in de zaak rond het spoorloze mijnbouwkunstwerk uit het Nederlands Limburgse Geleen. Het grote en kostbare glas-in-loodraam, in 1946 geschonken door de ruim tienduizend personeelsleden van staatsmijn Maurits aan mijningenieur Antoon Bergstein (1897-1985), is opgedoken in een particuliere woning in Utrecht.

Het kunstwerk, een creatie van de gerenommeerde Limburgse glaskunstenaar Jacques Verheijen (1911-1989), blijkt in bezit van een nog in leven zijnde 91-jarige zoon van Bergstein. Zijn zus Anneke Bergstein heeft dat schriftelijk bevestigd aan de Geleense heemkundevereniging (HVG), die vorig jaar een zoekactie is gestart naar het verdwenen object.

Bruikleen

In een eerste reactie zegt voorzitter Ad Hoogenboom van de Geleense heemkundevereniging ‘enorm blij’ te zijn dat het glas-in-loodraam boven water is. “Onze speurtocht is dus niet vergeefs geweest, fantastisch. En dat het werk in goede handen is, doet extra veel deugd.”

Onschatbare waarde

Hoogenboom beaamt dat zijn organisatie het raam dolgraag een tijdje in bruikleen zou krijgen. “Zodat we het kunnen exposeren in het kader van een tentoonstelling over de bijzondere mijnbouwhistorie van Geleen. Misschien is de eigenaar daartoe bereid. We hebben goede hoop dat dit op enig moment lukt. Het werk is in cultuurhistorisch opzicht van onschatbare waarde voor onze stad.”