Isaac Kimeli en zijn club Halle stunten met zilver op EK veldlopen voor teams

Op het Europees Kampioenschap veldlopen voor clubteams in het Portugese Mira is Olympic Essenbeek Halle zondag verrassend als tweede geëindigd. Isaac Kimeli blonk uit met een individuele tweede plaats.

Het was tot nog toe nog niet het winterseizoen van regerend Belgisch kampioen Kimeli, maar in Portugal stond hij er weer helemaal. Op het EK voor clubs staat traditioneel de meerderheid van de Europese veldlooptoppers aan de start. Davis Kiplangat was de individuele winnaar, zijn club Sporting Portugal won ook het EK. Voor Halle volgden na Kimeli nog Robin Hendrix op plaats acht, Simon Debognies op veertien en Thomas De Bock op zestien. Gelukkig voor de Hallenaren werd het klassement op basis van vier atleten gemaakt, want Philip Cortvriendt (75) en Kenny Deneyer (88) volgden pas een heel eind verder.

Het was van in 1980 met RFC Luik geleden dat er nog eens een Belgische ploeg op het podium eindigde. De vrouwen van Daring Leuven werden zondag elfde.