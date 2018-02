“Doodstraf VUB-gastdocent Djalali is bevestigd door Iraanse Hooggerechtshof”

Brussel - “De doodstraf van wetenschapper Ahmadreza Djalali is opnieuw bevestigd door het Iraanse Hooggerechtshof.” Dat heeft zijn advocaat Zouhaier Chichaoui zondag bevestigd aan Belga. Djalali, die ook aan de Brusselse universiteit VUB als gastdocent verbonden was, wordt in Iran beschuldigd van spionage en kreeg daarvoor eind vorig jaar de doodstraf, maar tegen die uitspraak kwam zware internationale druk, ook vanuit België.

Enkele weken geleden werd de doodstraf nog tijdelijk opgeschort, omdat Djalali in beroep was gegaan. Het Hooggerechtshof heeft dat hoger beroep nu geweigerd, omdat ze de zaak weigeren te herzien.

“Vandaag is aangekondigd dat de herziening door het Iraanse Hooggerechtshof is verworpen. Dit nieuws is door de Iraanse advocaat aan zijn echtgenote gemeld”, zegt advocaat Chichaoui. “Dit keer is de uitspraak definitief. De doodstraf is uitvoerbaar verklaard en kan dan ook binnen onbepaalde tijd uitgevoerd worden.”

“Dit is een schijnproces geweest van begin tot het einde”, vervolgt mr. Zouhaier Chichaoui. “Het Hooggerechtshof heeft de zaak nooit onderzocht en heeft ook nooit de moeite genomen om ze te onderzoeken. Ik neem me voor om de zaak van Djalali voort te zetten via de Vereenigde Naties en ook de internationale druk op te voeren. Op 20 december al hebben vier rapporteurs van VN hebben gesteld dat de vrijheidsberoving van mijn cliënt arbitrair was en dat er enkel bekentenissen onder foltering zijn afgenomen.”

(belga)