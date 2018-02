Israël beveelt vertrek duizenden illegale migranten

De Israëlische autoriteiten zijn zondag begonnen met het uitdelen van brieven aan duizenden Afrikaanse migranten die niet legaal in het land verblijven. Ze krijgen het bevel tegen eind maart te vertrekken. Doen ze dat niet, dan worden ze opgesloten tot ze wel willen vertrekken.

De migranten komen haast allemaal uit Soedan en Eritrea. In ruil voor hun “vrijwillig” vertrek krijgen ze 3.500 dollar (2.800 euro) en een vliegticket. Premier Benjamin Netanyahu heeft niet verduidelijkt naar welk land de betrokken mensen kunnen vertrekken. Israël erkent stilzwijgend dat migranten niet naar Soedan of Eritrea kunnen worden teruggestuurd zonder dat hun leven in gevaar komt. Hulporganisaties noemen Oeganda en Rwanda als alternatieve bestemmingen.

Netanyahu kondigde begin januari aan dat 38.000 illegale migranten moeten vertrekken. Momenteel worden enkel brieven verdeeld onder alleenstaande mannen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken verzekerde dat minderjarigen, vrouwen en ouders van minderjarigen niet onder het plan van de overheid vallen. Volgens de Israëlische krant Haaretz worden slachtoffers van mensensmokkel en slavernij ook vrijgesteld. Op korte termijn zouden tussen 15.000 en 20.000 mensen moeten vertrekken.

De meeste van de geviseerde migranten zijn Israël vanaf 2007 binnengevallen via de Egyptische Sinaï. Die instroom is gestopt na de bouw door Israël van een afsluiting langs de Egyptische grens.

