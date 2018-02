Belgische topmanagers pleiten voor “sterk” Brussels Airlines

Brussel - Een vijftigtal Belgische topmanagers pleit voor een sterk Brussels Airlines. Ze doen dat in een brief die is verschenen op de websites van VRT NWS en De Tijd. De vluchten die Brussels Airlines uitvoert naar de rest van de wereld “zijn van strategisch belang”, luidt het.

De brief is ondertekend door onder meer toplui van Belfius, BNP Paribas, Deme, Bekaert, Pairi Daiza, EDF Luminus, Infrabel en Solvay. Ze pleiten ervoor dat Brussels Airlines “een sterke, in Brussel verankerde luchtvaartmaatschappij blijft, die tegemoet komt aan de wensen van de verschillende segmenten in de markt”. De managers vinden het cruciaal dat Brussels Airlines de hub in Brussel en zijn vluchtennetwerk verder kan ontwikkelen.

