Marino Keulen: “Betere beveiliging stelplaatsen De Lijn nodig”

Brussel - De stelplaatsen van De Lijn moeten beter beveiligd worden. Dat zegt Vlaams parlementslid Marino Keulen van Open Vld nadat onbekenden afgelopen nacht in Rumst gingen joyriden met een bus. In een antwoord op een schriftelijke vraag zegt Mobiliteitsminister Ben Weyts (N-VA) dat er vanaf volgend jaar maatregelen worden genomen.

Hoe de vandalen op de stelplaats en vooral in de bus raakten, is nog niet bekend. “Je hebt geen sleutel nodig om een bus te openen, maar wel een combinatie van toetsen”, zegt Astrid Hulhoven van De Lijn. “Dat betekent dat de daders die combinatie kenden of erg veel geluk hebben gehad.”

Uit gegevens van Weyts blijkt dat er de voorbije jaren verschillende keren een Lijnbus oneigenlijk werd gebruikt. In 2016 gebeurde dat door een eigen medewerker, in 2014 en 2017 door vreemden.

De Lijn werkt aan de afronding van een globaal plan met beveiligingsmaatregelen. In de tweede helft van dit jaar kunnen de concrete maatregelen worden aanbesteed. “Dit zijn positieve stappen voorwaarts in de beveiliging van de stelplaatsen, maar het duurt vrij lang vooraleer deze in de praktijk gebracht kunnen worden”, vindt Keulen. Onder meer slagbomen of de automatisering van poorten kunnen volgens hem snel voor oplossingen zorgen.

“Op de stelplaats in Turnhout (waar in december een bus werd ontvreemd) zijn wel reeds concrete acties ondernomen om de beveiliging te verhogen. Enerzijds door een aangepast sleutelplan waarbij de sleutels van de bussen afgeschermd bewaard worden en anderzijds wordt de manuele poort aan de ingang van de stelplaats geautomatiseerd. Er wordt ook bekeken of er twee bijkomende slagbomen geplaatst kunnen worden ter hoogte van de inrijpoort”, aldus Keulen.

