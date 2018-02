Israël legaliseert buitenpost na moord op rabbijn

Het Israëlische kabinet heeft zondag een voorstel goedgekeurd om een buitenpost te legaliseren op de Westelijke Jordaanoever, nadat een van de bewoners, een rabbijn, om het leven was gebracht. Vermoedelijk gebeurde dat door Palestijnse aanvallers.

“Wie denkt dat door de verwerpelijke moord van een inwoner van Havat Gilad, een vader van zes, hij onze geest kan breken en ons kan verzwakken, maakt een bittere fout”, aldus de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. “Vandaag zal de regering de status van Havat Gilad leveren, om het ordelijk leven te faciliteren.”

Volgens de antinederzettingengroep Peace Now zou de stap van de Israëlische regering de levensvatbaarheid van een toekomstige Palestijnse staat in gevaar kunnen brengen. De buitenpost Havat Gilad bevindt zich immers diep in de Westelijke Jordaanoever. De groep noemde dat de “cynische uitbuiting van een afschuwelijke moord”.

Voor de erkenning van de buitenpost zullen weliswaar nog wettelijke en bureaucratische obstakels moeten worden geruimd.

De Israëlische troepen zoeken verdachten voor de moord op de rabbijn, een 35-jarige man die op 9 januari was neergekogeld door iemand in een voorbijrijdende wagen.

(belga)