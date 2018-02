Twee skiërs komen om bij lawine in Italië

Een lawine heeft in Italië het leven gekost aan twee skiërs. Dat is bij de hulpdiensten vernomen.

Beide slachtoffers werden door de lawine begraven in het skiresort Campo Felice, in de Abruzzen, in het midden van Italië. De twee waren overleden toen de reddingswerkers hen vonden, aldus het nieuwsagentschap Ansa. Alle slachtoffers zijn Italianen.

Ook in de noordoostelijke regio Friuli-Venezia Giulia werd een groep skiërs door een lawine verrast. Daar werd een 44-jarige Italiaan in kritieke toestand met de helikopter naar het ziekenhuis overgevlogen. De rest van de groep bleef ongedeerd.

(belga)