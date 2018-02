Deze indrukwekkende politie-limo hadden we nog niet gezien

Onze man spotte zondagmiddag deze indrukwekkende politiewagen aan de Kinepolis in Antwerpen. Een nieuw speeltje voor de Antwerpse politie na de voorstelling van de nieuwe combi vorige week? Niet echt geschikt voor een achtervolging in de stad. Het blijkt om een stunt te gaan voor de avant-première van de film “De Buurtpolitie: De Tunnel”.

Het verhaal van de film: terwijl De Buurtpolitie een diefstal van dynamiet uit een legerkazerne onderzoekt, wordt het korps ook geconfronteerd met klachten over grondtrillingen in een wijk. Dieren worden onrustig, mensen kunnen er niet van slapen. De agenten gaan op onderzoek maar staan voor een mysterie. Tot ze in diezelfde wijk op een lange, diepe tunnel stoten… .

“De Buurtpolitie: De Tunnel” zal vanaf 7/2 te zien zijn in gewone programmatie.