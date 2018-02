Ouders vertellen zoon (13) dat hij terminale hersenkanker heeft, nu blijkt het een harteloze oplichtingstruc te zijn

De 47-jarige Robert Long en 34-jarige Ginny Irovando vertelden hun vrienden en familie maandenlang dat ze geld nodig hadden voor de medische kosten van hun zoontje. Acht maanden lang was ook die laatste ervan overtuigd dat hij zou sterven, terwijl er niets anders aan de hand was dan de oplichting van zijn op geld beluste ouders.

Robert en Ginny, uit Florida, hadden alles in het werk gesteld om hun verhaal zo geloofwaardig mogelijk te houden. Daar hoorde ook bij dat ze hun zoon Dawson een fictief doodsvonnis gaven. Maandenlang was de jongen ervan overtuigd dat hij zou sterven, tot vertrouwenspersoon op zijn school onraad rook en het hele harteloze plan van Robert en Ginny bekend werd.

“Ik heb enkele dagen lang gewacht om dit te posten. Zoals de meesten van jullie weten, hebben we te horen gekregen dat het een mirakel zou zijn als Dawson met Kerstmis nog bij ons zou zijn. Wel, het is drie dagen na Kerstmis en het gaat goed met hem. Hij heeft nog steeds zijn goede en slechte dagen, maar we zijn gezegende en blije ouders omdat hij zover gekomen is”, zo schreef Ginny op 28 december nog op Facebook.

Foto: Facebook

Het is maar één van vele status-updates waarin beide ouders de leugen in stand probeerden te houden, allemaal om munt te kunnen slaan uit de barmhartigheid van hun buren, vrienden en familie. De school van Dawson organiseerde zelfs een grote actie om geld in te zamelen voor zijn behandeling.

Een vertrouwenspersoon op de school van Dawson rook echter onraad en verwittigde de politie. Er kwam een onderzoek waaruit bleek dat Dawson kerngezond is. Geen spoor van een levensbedreigende hersentumor.

Robert Long. Foto: Politie

Het koppel werd donderdag gearresteerd en beschuldigd van kindermishandeling en fraude. Dawson en hun tweede kind werden in de pleegzorg geplaatst.

Het verhaal doet sterk denken aan dat van de 21-jarige Hannah Millbrandt. Ook haar moeder maakte haar op haar zevende wijs dat ze zou sterven. “Ik had altijd lang blond haar gehad en daar was ik trots op. Maar op een dag werd ik wakker en was het allemaal weg. Mama vertelde dat de verpleegster, Beth, het afgeschoren had omdat de chemo het deed uitvallen. ‘Groeit het nog terug’, vroeg ik. ‘Nee, dat denk ik niet’, antwoordde mama zakelijk.”