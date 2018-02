Het gaat weer vriezen: let op als je de weg op moet

Brussel - De volgende 24 uur is het plaatselijk opletten voor gladde wegen door ijsplekken. Ook in onze provincie wordt er lichte sneeuwval verwacht.

Zondagnamiddag dus eerst kans op enkele winterse buien, zeker in de oostelijke helft van het land. In het westen later meestal droog met enkele opklaringen. Maxima van -1 tot +5 graden bij een matige noord- tot noordoostenwind. Zondagnacht eerst kans op een plaatselijk sneeuwbuitje, later op de meeste plaatsen droog met soms brede opklaringen. Er is gevaar voor rijm- en ijsplekken. Minima van -7 tot 0 graden.

Maandag meestal droog en in de loop van de dag zelfs af en toe vrij zonnig. Nabij de Franse grens eerst nog kans op wat lichte sneeuw. Maxima van -2 tot +4 graden.

Van dinsdag tot donderdag koud maar af en toe vrij zonnig weer met overdag temperaturen net boven het vriespunt en algemene nachtvorst.

Ook donderdag beloofd een zonnige en droge dag te worden, met maxima tussen 0 en +4 graden en weinig of geen wind. Vrijdag en zaterdag iets meer bewolking, maar toch nog vaak zon. Vooral in de Ardennen kan hier en daar wat lichte sneeuw vallen. Maxima rond 3 à 4 graden in het centrum van het land.

Zondag verloopt zonnig en droog, al komen vanaf het westen meer wolken opzetten, m et later ook regen aan de kust. Maxima tussen +1 en +5 graden.