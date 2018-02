Passagierstrein botst op goederentrein in Amerikaanse staat South Carolina: Twee doden en meer dan vijftig gewonden

In de Amerikaanse staat South Carolina zijn een passagierstrein en een goederentrein op elkaar gebotst. Dat meldt de Amerikaanse zender NBC News op gezag van spoorwegmaatschappij Amtrak. Er zijn berichten over gewonden. De hulpdiensten zijn opgeroepen.

Bij de treinbotsing in Cayce, in de Amerikaanse staat South Carolina, zijn twee doden gevallen. Ook zijn meer dan vijftig gewonden naar het ziekenhuis overgebracht. Dat bevestigen de lokale autoriteiten. Voor passagiers is in een school vlakbij een onderkomen ingericht, aldus de South Carolina Emergency Management Division.



De botsing in de Amerikaanse staat gebeurde tussen een Amtrak-passagierstrein en een goederentrein van het bedrijf CSX. Volgens een mededeling van spoorwegmaatschappij Amtrak gebeurde dat om 2.35 uur lokale tijd. De passagierstrein reed tussen New York en Miami en had 8 bemanningsleden en 139 passagiers aan boord. De locomotief en enkele reizigerswagons ontspoorden, aldus nog Amtrak.