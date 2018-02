Wereldkampioene Sanne Cant wist niets af van incident met security: “Anders was ik me wel gaan moeien”

Sanne Cant kroonde zich zaterdag in Valkenburg voor de tweede keer op rij tot wereldkampioene veldrijden bij de vrouwen. Onze landgenote stond zondag de pers te woord, bijgestaan door de broers Roodhooft. Die raakten gisteren betrokken in een vechtpartij met de security. Cant zelf heeft de feiten niet gezien. “Anders was ik me wel gaan moeien.” Het kon de pret gelukkig niet deren. “We hebben een heel leuke avond gehad.”

Het was een opvallend verhaal na het WK bij de vrouwen. Ploegleider Philip Roodhooft kreeg klappen van veiligheidsmensen en werd nadien afgevoerd naar het politiekantoor, waar hij een verklaring moest afleggen. “Ik wist het niet”, zegt Cant daar zondag over. “Ik heb het pas achteraf gehoord, onderweg naar de perszaal. Maar als ik het had gezien, was ik mij wel eens gaan moeien”,aldus de Kempense. “De titel was echter het belangrijkste, dit incident staat in de schaduw. De mensen zullen het snel vergeten.”

De kersverse wereldkampioene heeft niet al te zot gedaan na haar zege. “Ik ben bij de ploeg gebleven. Ik kreeg wel berichten van de Nederlandse dames om te vragen waar ik zat, maar dat was nogal ver uit de buurt. We hebben het op hotel heel gezellig gemaakt. Het was een heel plezante avond, we hebben goed gegeten en nadien nog wat gedronken”, aldus Cant. Welke cocktail werd er deze keer uitgekozen? “We hebben het bij Sex on the Beach gehouden. We zijn de zoete kant op gegaan”, lachte ze.

En de tweede wereldtitel op rij heeft nog een extra voordeel: de kleerkast kan blijven zoals ze is. “Ik was vorige week mijn valies nog aan het maken en dacht ineens: ‘stel dat ik daar maandag iets anders in moet leggen’. Dan was de Europese trui vanboven komen liggen en dat is ook een mooie, maar ik zou er toch moeite mee gehad hebben om alles in dozen te steken. Ik ben blij dat alles mag blijven liggen.”

“Premie delen? Als iemand vindt dat ze recht heeft op een deel, moet ze het zeggen”

Cant liet zaterdag nog in het ongewisse of ze haar premie van de Belgische bond zou delen met haar ploeggenoten. Dat is in het veldrijden namelijk geen verplichting. Zondag leek ze er al uit. “Ik moet nog een bespreking houden met Vanthourenhout over hoe we het allemaal gaan doen. Maar ik denk dat er weinig geholpen kon worden en dat er dus normaal gezien ook niet gedeeld wordt. Maar als hij daar een andere mening over heeft, kunnen we dat bespreken. En als iemand vindt dat ze recht heeft op een deel, moet ze het zeggen en kan ik iets afstaan. De trui was het belangrijkste, niet de premie.”

Philip Roodhooft: “Relletje was slechts een kleine voetnoot”

Sportief was zaterdag een enorm succes voor de gebroeders Roodhooft, met zilver bij de beloften vrouwen en goud met Cant. Ook bij de jeugd zit er nog aanstormend talent klaar dat onder de vleugels van Philip en Christoph Roodhooft wil doorbreken. “Wij zijn gepassioneerd door het veldrijden en vinden het leuk om de jeugd in de gaten te houden, met hen bezig te zijn en op zoek te gaan naar jong talent”, aldus Philip aan onze man. Mathieu van der Poel kan straks nog de hoofdvogel afschieten. “Ik verwacht een spannend duel met Wout van Aert. Maar als alles verloopt zoals dit seizoen, zou Mathieu moeten winnen. We verwachten dat hij als overwinnaar uit de bus zal komen.”

Roodhooft raakte zaterdag zoals bekend betrokken in een relletje met mensen van de security en kreeg (zichtbaar) klappen. Desondanks heeft hij genoten van de zege van Cant. “Het was slechts een kleine voetnoot. We hebben gevierd zoals het hoort. Ik heb het makkelijk van me kunnen afzetten. Er is een klacht ingediend en daarmee is de zaak gesloten.”