Geubels lacht met kleurlingen

Hasselt -

In ‘Taboe’ probeert Philippe Geubels zondag grapjes te maken over mensen met een andere huidskleur. Een actueel thema, want hoewel iedereen weet dat racisme niet kan, doen racistische grapjes het vaak goed. Bij de vijf gasten van Philippe is Wilson (24), die zijn geboorteland Rwanda ontvluchtte toen hij één jaar was en er de burgeroorlog uitbrak. Als student en voetballer in derde klasse ervaart hij vaak racisme. Ali (27) kwam als kind via mensensmokkelaars vanuit Iran naar België. Fatih (33) werd geboren als buitenechtelijk kind. Heel zijn leven is hij al ‘half’: half Turks, half Belgisch, halfbroer, half katholiek, half moslim.