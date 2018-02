'Lelijke' platformcrocs al uitverkocht voor officiële lancering

Enkele weken geleden werden ze op Instagram nog opgenomen in het lijstje van de lelijkste schoenen ter wereld en nu blijken de platformcrocs van Balenciaga al uitverkocht voor ze officieel in de winkel beschikbaar zijn. In slechts enkele uren tijd raakte de volledige voorraad van luxewarenhuis Barneys uitgeput nadat klanten ze op het internet konden vooruitbestellen.

De platformcrocs uit de zomercollectie van Balenciaga, die nogal smalend onthaald werden tijdens de modeweken, blijken een ware hype onder fashionista's. Op donderdag konden klanten van de luxewarenhuisketen Barneys de schoenen vooruitbestellen, nog voor ze officieel gelanceerd en in de winkel te verkrijgen zijn, en de voorraad raakte in slechts enkele uren al helemaal uitgeput.

Nochtans hangt aan de schoenen een behoorlijk prijskaartje vast. Ze kosten maar liefst 850 dollar of omgerekend 682 euro. Dat de schoenen enkele weken geleden nog opgenomen werden in het lijstje van lelijkste schoenen op de Instagrampagina Crimes Against Shoemanity kon de liefhebbers blijkbaar ook al niet deren.

Op de website van Balenciaga kunnen voorlopig wel nog de gele en zwarte exemplaren vooruitbesteld worden. Vanaf midden maart kunnen de schoenen vervolgens officieel verscheept worden.