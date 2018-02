Uma Thurman doet boekje open over Weinstein: “Aangerand in zijn hotelkamer in Londen”

Dat actrice Uma Thurman nog niet klaar was met Harvey Weinstein, bleek al uit eerdere reacties. In de New York Times vertelt de ‘Kill Bill’-actrice nu in detail hoe ze werd aangerand door de uitgespuwde Hollywood-producent. ‘Hij heeft veel onaangename dingen gedaan’, zegt Thurman.

“Ik heb geleerd dat als ik dingen zeg wanneer ik kwaad ben, ik spijt krijg van de manier waarop ik me uitte. Daarom wacht ik tot ik minder kwaad ben.” Dat was de reactie van actrice Uma Thurman in november vorig jaar, toen Hollywood-producent Harvey Weinstein in nauwe schoentjes kwam door beschuldigingen van seksueel misbruik. “Als ik er klaar voor ben, zal ik zeggen wat ik te zeggen heb”, zei ze nog. Dat moment lijkt nu aangebroken.

In de Amerikaanse krant New York Times, die de zaak-Weinstein aan het licht bracht, vertelt Thurman waarom ze zo boos is. Ze vertelt er in detail over hoe haar relatie met Harvey Weinstein is ontspoord, en ze uiteindelijk het slachtoffer werd van zijn grensoverschrijdend gedrag.

Uma Thurman is vooral bekend voor haar rollen in Pulp Fiction en Kill Bill, films die regisseur Quentin Tarantino maakte bij Miramax, met Harvey Weinstein als producent. Pulp Fiction zette het drietal echt op de kaart.

Waarschuwingssignalen genegeerd

“Ik kende hem dus behoorlijk goed voor hij mij aanrandde”, zegt Thurman. “We brachten vele uren samen door, pratend over materiaal. Hij gaf me ook vaak complimenten. Die situatie heeft er mogelijk voor gezorgd dat ik de waarschuwingssignalen over het hoofd heb gezien. Ik ben nooit een lievelingetje van de filmstudio’s geweest. En Weinstein had controle over het soort films en regisseurs die voor mij geschikt waren.”

De eerste keer dat ze Weinstein in een kamerjas zag, een situatie die door veel van zijn slachtoffers vermeld wordt, is bij de bespreking van een script in Parijs. Hij vraagt Thurman om hem te volgen naar de sauna. De actrice weigert, waarop Weinstein “boos rechtstond en vertrok”. De dag erna stuurde hij haar bloemen en verontschuldigingen.

“Plots duwde hij mij neer”

Enige tijd later hadden Thurman en Weinstein opnieuw een bespreking. In zijn kamer in het Savoy Hotel in Londen deze keer. “Plots duwde hij mij neer”, zegt Thurman in de New York Times. “Hij probeerde op mij te komen liggen. Hij probeerde zich bloot te geven. Hij deed allerlei onaangename dingen. Maar hij deed het niet met zijn volle kracht en forceerde me niet”, zegt de actrice. “Op zo’n moment gedraag je je zoals een dier dat zich wil loswringen. Zoals een hagedis. Ik deed alles wat in mijn macht lag om de trein terug op het spoor te krijgen. Mijn spoor, niet het zijne.”

Na dat voorval, en na veel lobbywerk van de assistenten van Weinstein, nodigt de producent Thurman opnieuw uit in zijn hotel om het over toekomstige projecten te hebben. Thurman besluit op de uitnodiging in te gaan, en brengt een niet mis te verstane boodschap mee: “Als je met mij doet wat je met anderen gedaan hebt, komt er een eind aan je carrière, je reputatie en je familie. Dat garandeer ik je.”

Weinstein zou zich niet van de wijs hebben laten brengen en zou op zijn beurt gedreigd hebben om de carrière van Thurman ten gronde te richten. Sindsdien is de relatie tussen Weinstein en Thurman bekoeld, op z’n zachtst gezegd.

In een reactie op het artikel in de Times laat Weinstein weten dat hij inderdaad avances gemaakt heeft op Thurman in Londen, “omdat hij haar signalen in Parijs anders had geïnterpreteerd”. Harvey Weinstein is op dit moment nog steeds in behandeling voor een seksverslaving.