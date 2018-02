Fietsbrug van 380 meter over de Maas in Geneuth

Maasmechelen -

De studie over de haalbaarheid van een fietsbrug over de Maas is klaar. “De oversteek tussen Geneuth (Kotem) en Kleine Meers aan Nederlandse zijde is de beste locatie hiervoor”, zegt schepen Erik Kortleven (Open Vld) van Maasmechelen. Het is nog niet duidelijk hoe de brug eruit zal zien en hoeveel ze zal kosten.