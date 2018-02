Dit voormalig lid van de koninklijke familie is niet welkom op huwelijk van prins Harry

Binnenkort gaan de uitnodigingen voor het koninklijk huwelijk van prins Harry en Meghan Markle de deur uit, maar één voormalig lid van de Britse koninklijke familie hoeft alvast niet op een brief met koninklijk zegel te hopen. Volgens de Britse krant Daily Mail staat Sarah Ferguson, de voormalige vrouw van prins Andrew, al zeker niet op de indrukwekkende gastenlijst.

De Britse krant is behoorlijk zeker van zijn stuk, omdat 'Fergie' ook niet op het huwelijk van prins William was uitgenodigd. Haar persoonlijke relatie met prins Harry is echter wel een stuk intiemer dan haar relatie met prins William, waardoor ze misschien stiekem wel wat hoop koestert. Zo vergezelde ze prins Harry en zijn toenmalige vriendin Cressida Bonas vijf jaar geleden op skivakantie en beschouwt de prins haar dochter, prinses Eugenie, als een vriendin.

Eerder berichtte de Britse krant The Sun ook al over de uitnodiging voor het huwelijk voor Sarah Ferguson. Volgens hun bron, een koninklijke ingewijde, vertrouwt prins Harry er helemaal niet op dat zijn tante haar mond kan houden en zijn privacy zal respecteren en hoeft ze er daarom niet op te rekenen dat ze uitgenodigd wordt.

Officieel is dit nieuws uiteraard nog niet bevestigd, maar ongetwijfeld zal het voor Fergie een bittere pil zijn om te slikken als ze binnenkort toch geen brief met koninklijk zegel in haar brievenbus zal vinden. In de talkshow van Oprah Winfrey had ze het kort na het huwelijk van prins William in 2011 al over haar teleurstelling over het niet ontvangen van een uitnodiging. De koninklijke familie zou haar ondertussen ook al gevraagd hebben om geen interviews te geven over de koninklijke familie en zich op de achtergrond te houden nu het huwelijk van haar dochter, prinses Eugenie, in oktober is aangekondigd.