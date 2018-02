Vakbonden Brussels Airlines dreigen met stakingen

‘We zijn klaar om te staken. Desnoods houden we vliegtuigen aan de grond.’ De drie vakbonden bij Brussels Airlines dreigen in Het Nieuwsblad met stakingen nu moederbedrijf Lufthansa de eigenheid van de Belgische dochter bij het grof vuil wil zetten.

De eigen aanpak van Brussels Airlines gaat op de schop, vreest de luchtvaartmaatschappij. De Duitse moeder, Lufthansa, zou klaarstaan om haar wil met harde hand op te leggen. Op de agenda van de raad van bestuur die morgen plaatsvindt, zouden de Duitsers ‘verandering van management’ en ‘beëindiging van overeenkomst’ hebben geplaatst. Er wordt van uitgegaan dat de koppen van ceo Bernard Gustin en zijn financieel directeur Jan De Raeymaeker zullen rollen.

Maar dat laten de bonden niet zomaar passeren. ‘We hebben onze agenda vrijgehouden de komende dagen voor acties’, zegt Paul Buekenhout van de christelijke bediendebond LBC in Het Nieuwsblad. Dat bevestigt ook Filip Lemberechts van het liberale ACLVB in de krant. ‘De drie bonden trekken aan hetzelfde zeel: we zijn klaar om te staken. Desnoods houden we vliegtuigen aan de grond.’

Personeelsleden lanceerden gisteren een Facebookpetitie waarin ze hun steun uitspreken voor Gustin. Van de 3.500 werknemers tekenden al meer dan 1.000 mensen.

Nieuwe realiteit

Eind 2016 nam Lufthansa Brussels Airlines, verrezen uit de as van Sabena, volledig over. Toen klonk het nog dat de maatschappij haar eigenheid in de groep zou kunnen behouden. Ze is namelijk ‘hybride’ – zowel een lagekostenmaatschappij als een traditionele speler met een hub-model, met intercontinentale vluchten.

Brussels Airlines zou worden geïntegreerd in Eurowings, de lagekostendochter van Lufthansa. Maar toen klonk het nog dat Eurowings eerder een voorbeeld zou nemen aan het model van Brussels Airlines. De operatie werd zelfs een ‘reverse take-over’ genoemd.

De realiteit oogt vandaag anders. Na maanden van discussies in integratie-werkgroepen werd duidelijk dat er tussen Eurowings en Brussels Airlines weinig synergieën te realiseren zijn. Brussels Airlines vreest dat het enige alternatief dat de Duitsers zien het scenario is waarbij ze volledig wordt geassimileerd door Eurowings. Daarbij zou zelfs de naam van Brussels Airlines kunnen verdwijnen, met de uitzondering van enkele langeafstandsvluchten, zoals die naar Congo.