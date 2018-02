Bree -

Er is opnieuw een wagen tegen de rotonde van de Colruyt op de Rode Kruislaan in Bree gereden. Het ongeval met gewonden gebeurde zondagochtend rond 2.30 uur. Een ambulance kwam ter plaatse en de brandweer ruimde de olie en brokstukken op de baan. De wagen was perte totale en moest getakeld worden. Het gaat al om het zoveelste ongeval op deze locatie.