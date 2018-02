Minderjarig meisje aangerand door groep jongens na fuif

Hamont-Achel / Neerpelt -

De recherche van de politiezone HANO is op zoek naar vijf jongens die na de fuif Liller Giganacht in Sint-Huibrechts-Lille bij Neerpelt een zeventienjarig meisje aanrandden. De feiten, die als ernstig worden beschouwd, vonden vorige week zondag 28 januari plaats buiten op de parking van de parochiezaal in Lille. Het tienermeisje had het feest net verlaten toen ze door de groep benaderd werd en vervolgens aangerand. Dat gebeurde tussen 1.30 en 2 uur.