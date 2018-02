Vrouw die maandenlang vermist was, duikt ongedeerd op ... in een realityshow op TV

Een Amerikaanse vrouw die in november als vermist werd opgegeven is vorige week ongedeerd “teruggevonden”: als deelneemster aan de realityreeks ‘The Bachelor’...

De lokale krant The North Coast Journal uit het Noord-Californische Humboldt County publiceerde donderdag de namen van 35 vermiste personen in een oproep naar haar lezers. Werd onder andere gezocht: de 22-jarige Rebekah Martinez. Een zoektocht van korte duur, want een lezer liet meteen weten dat de jonge vrouw deelnam aan het TV-programma ‘The Bachelor’, waarin single vrouwen strijden om de hand van een begeerde vrijgezel.

De moeder van Martinez had haar dochter op 18 november 2017 als vermist opgegeven nadat ze zes dagen lang niets van haar had gehoord. Reden: tijdens de opnames van de televisiereeks mogen de deelnemers geen contact hebben met de buitenwereld. Op Twitter grapte de vrouw zelfs: “MAMA. Hoe vaak moet ik je vertellen dat ik geen ontvangst had tijdens ‘The Bachelor??”

MOM. how many times do I have to tell you I don’t get cell service on The Bachelor?? https://t.co/iYnxQCIZBt — bekah martinez ? (@whats_ur_sign_) 2 februari 2018

Daarna was Martinez op de lijst met vermiste personen blijven staan, omdat niemand de politie had verwittigd dat ze ongedeerd en wel thuis was.

De jonge vrouw kan wel lachen met haar nieuwe bekendheid: “Het meest angstaanjagende in dit verhaal is dat mijn inspanningen om De Slechtste Rijbewijsfoto Aller Tijden verijdeld zijn”