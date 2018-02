Intesa zoekt mecenas met 20 miljoen

Hasselt -

Intesa, het dienstencentrum voor volwassenen met een mentale of fysieke beperking, is op zoek naar 20 miljoen euro om het klooster van de abdij van Herkenrode te renoveren. “En dat geld moeten we zelf bij mekaar zien te zoeken, terwijl de klok tikt”, zegt directeur Dieter Tuybens. “Wij hebben alvast extra bidintenties voor Intesa ingezet”, belooft zuster Patricia.