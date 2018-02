Hypnotiseur Rasti Rostelli start nieuwe tournee in Genk: “Ik heb nooit een schuldgevoel gehad over An en Eefje, omdat mij geen schuld treft”

Genk - Hij is dan wel 62, zijn zwarte manen en indringende ogen zijn nog altijd even imposant. Rasti Rostelli, Europa’s bekendste hypnotiseur, komt opnieuw naar ons land. “Als ik niet blijf optreden, verleer ik de techniek van het hypnotiseren”, grinnikt Rostelli, die in ons land onlosmakelijk verbonden zal blijven met de zaak-Dutroux. Rostelli hypnotiseerde An en Eefje op de avond dat ze ontvoerd werden. “Een aantal mensen legde de link tussen mijn hypnose en de ontvoering, maar ik heb hierover nooit een schuldgevoel gehad. Omdat mij ook geen schuld treft.”

We ontmoeten Rasti Rostelli – echte naam Roland van den Berg – in het Duitse Krefeld, waar hij op bezoek is bij zijn zus, maar waar hij ook een groot stuk van zijn leven doorbracht. Het regent en Rostelli ...