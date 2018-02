GAS-boetes voor foutparkeren stijgen

Minister van Mobiliteit François Bellot (MR) verhoogt de tarieven van de gemeentelijke administratieve sancties voor foutparkeerders. Bedoeling is het verschil weg te werken met het systeem van onmiddellijke inningen, waarvoor de tarieven sinds mei vorig jaar verhoogden.

Het was Kamerlid Vincent Van Quickenborne (Open Vld) die de minister over de kwestie aan de tand voelde. De burgemeester van Kortrijk wees erop dat zijn diensten hem op een “ongelijke behandeling” van foutparkeerders hadden gewezen in gemeenten met en gemeenten zonder GAS-parkeren, dus waar gemeentelijke administratieve sancties gelden.

Gemeenten met GAS-parkeren hanteren de tarieven uit een Koninklijk Besluit van 2014, die op 55 en 110 euro liggen. Voor gemeenten die werken met onmiddellijke inningen, zijn de tarieven in mei 2017 verhoogd met 5 procent tot 58 en 116 euro, legt Van Quickenborne uit.

Minister Bellot antwoordde dat er een wet op komst is die de GAS-sancties eveneens met 5 procent verhoogt. Het besluit, dat al langs de federale ministerraad passeerde, doorloopt momenteel de betrokkenheidsprocedure met de gewesten. De minister hoopt het in de eerste helft van dit jaar in het Staatsblad te publiceren.