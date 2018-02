Komt ontslag Zidane dichterbij? Real Madrid laat tegen staartploeg alweer punten liggen

Giampaolo Pazzini kroont zich met een late gelijkmaker in zijn debuutmatch nu al tot publiekslieveling in Levante! ?? #LevanteRealMadrid pic.twitter.com/mNdFi92fFw

Nee, mocht u er nog aan twijfelen: 2017-2018 is niet het seizoen van Real Madrid. De Koninklijke liet in La Liga zaterdagavond alweer punten liggen tegen Levante, de nummer zeventien van de competitie. Het werd 2-2 in het Ciudad de Valencia-stadion.

Het zag er voor Real Madrid nochtans al snel goed uit, want na elf minuten had Sergio Ramos de club uit de Spaanse hoofdstad al op 0-1 gezet na een kopbalgoal. Geen vuiltje aan de lucht, tot vlak voor de rust Emmanuel Boateng er na een snedige counter plots 1-1 van maakte. Real Madrid had in de tweede helft alle moeite van de wereld om de muur van Levante te slopen, maar tien minuten voor het einde leek Isco dan toch voor de bevrijding te zorgen (1-2). Voor de club van coach Zinédine Zidane volgde even later echter een koude douche toen Giampaolo Pazzini, uitgeleend door het Italiaanse Hellas Verona, er alsnog in zijn debuutmatch 2-2 van maakte en zo de held van de avond werd bij Levante.

1 - Levante haven't lost in any of the two games in a La Liga season against Real Madrid for the first time. Reward pic.twitter.com/RjAZscBKxD — OptaJose (@OptaJose) February 3, 2018

Voor Real Madrid is het maar liefst de 11de keer in 21 competitiewedstrijden dat het punten laat liggen, een ongewoon laag gemiddelde voor de Spaanse topclub. Real Madrid blijft vierde in het klassement, grote rivaal Barcelona telt nu 16 punten voorsprong. Levante blijft zeventiende en staat dus net boven de degradatiestreep.

GOAL! Sergio Ramos met het hoofd: 0-1! ?? #LevanteRealMadrid pic.twitter.com/wWlamBYTd7 — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 3 februari 2018

Alles te herdoen voor Real Madrid want daar is Boateng met de gelijkmaker! ?? #LevanteRealMadrid pic.twitter.com/h2xjRU0rzb — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 3 februari 2018