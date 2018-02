Belgen vroegtijdig onderuit op Qualifier 2, Van Gerwen pakt honderdste PDC-titel

Met twee plaatsen bij de laatste 64 hebben de Belgen zaterdag een slechte beurt gemaakt op het UK Qualifier 2 dartstoernooi, dat plaatsvond in het Engelse Wigan. De Nederlander Michael van Gerwen won net als vrijdag het toernooi en veroverde zo zijn honderdste PDC-titel.

Het waren Dimitri Van den Bergh (PDC 38) en Kim Huybrechts (PDC 12) die zich konden plaatsen bij de laatste 64. Voor een plaats in de zestiende finale moest de 23-jarige Van den Bergh, de regerende wereldkampioen bij de jeugd, met 6-3 zijn meerdere erkennen in de nummer een van de wereld, de Nederlander Michael van Gerwen.

Kim Huybrechts, die zich vrijdag kon plaatsen voor de kwartfinales, verloor met dezelfde cijfers van de niet geplaatste Engelsman Dave Prins. Brian Raman, die vrijdag een goede beurt maakte en zich plaatste bij de laatste 64, moest nu in de derde ronde met 6-3 de duimen leggen voor de Engelsman Jamie Lewis (PDC 29). Ronny Huybrechts (PDC 42), die in de eerste ronde de Engelsman Lee Palfreyman met 6-3 het nakijken gaf, struikelde in de tweede ronde na een 6-2 nederlaag tegen de Engelsman Terry Jenkins (PDC 40).

Uitslagen UK Qualifier 2, Wigan:

Eerste ronde:

Ronny Huybrechts (Bel/42) - Lee Palfreyman (Eng) 6-3

Tweede ronde:

Robert Rickwood (Eng) - Davy Van Baelen (Bel) 6-0

Brian Raman (Bel) - Scott Taylor (Eng) 6-2

Dimitri Van den Bergh (Bel/38) - Kevin Thomas (Eng) 6-4

Terry Jenkins (Eng/40) - Ronny Huybrechts (Bel) 6-3

Cody Harris (Eng) - Mike De Decker (Bel) 6-4

Derde ronde:

Kim Huybrechts (Bel/16) - Jamie Caven (Eng/45) 6-2

Jamie Lewis (Eng/29) - Brian Raman (Bel) 6-3

Dimitri Van den Bergh (Bel/38) - Mark Dudridge (Eng) 6-4

1/32 finales:

Dave Prins (Eng) - Kim Huybrechts (Bel/16) 6-3

Michael van Gerwen (Ned/1) - Dimitri Van den Bergh (Bel/38) 6-3

Halve finales:

Michael van Gerwen (Ned/1) - Peter Wright (Sch/2) 6-4

Darren Webster (Eng/19) - Ian White (Eng/14) 6-4

Finale:

Michael van Gerwen (Ned/1) - Darren Webster (Eng/19) 6-3