Ballerino vraagt vriendin ten huwelijk op podium na ‘Romeo en Juliette’-voorstelling

Ze hadden net prachtig gedanst als Romeo en Juliette in een balletvoorstelling en werden door het hele publiek bejubeld. Het applaus was groot en Nikolay en Ksenia namen afscheid van het publiek zoals het echte hoofdrolspelers betaamt. De twee waren in de wolken omdat er niks fout was gelopen, maar toen moest de grootste verrassing nog komen.

Toen Ksenia (21) het Russische publiek in de Novosibirsk Opera alleen toezwaaide, verdween Nikolay even in de coulissen. Maar de 23-jarige jongeman was snel terug met een speciale verrassing. Hij ging op zijn knieën zitten en vroeg zijn vriendin ten huwelijk. Vol ongeloof zei Ksenia ja en liet ze de ring op haar vinger schuiven.

“Nikolay had het aanzoek helemaal uitgedokterd”, zegt marketing director Artyom Pukhaisi. “Hij had gewacht totdat ze samen een hoofdrol mochten dansen, wat niet vaak gebeurt aangezien er nog andere hoofddansers zijn ook. En het werd nog romantischer natuurlijk omdat ze Romeo en Juliette mochten spelen, hét liefdeskoppel van het theater. Iedereen was erg blij voor de twee en we hebben het toekomstig echtpaar alvast veel succes gewenst.”