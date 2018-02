Thorgan Hazard en Mönchengladbach in extremis onderuit tegen RB Leipzig

Borussia Mönchengladbach, met Thorgan Hazard, heeft zaterdag op het nippertje verloren van RB Leipzig in de Duitse Bundesliga. Het werd 0-1 na een doelpunt van Lookman in de 89ste minuut. Thorgan Hazard speelde de volledige match bij de thuisploeg.

Met Borussia Mönchengladbach en RB Leipzig troffen de nummers zeven en zes van de Bundesliga elkaar. Hazard speelde de hele wedstrijd, maar kreeg helemaal in het slot een nederlaag aangesmeerd. De ingevallen Ademola Lookman maakte vlak voor het ingaan van de extra tijd het enige doelpunt. De top vier, die recht geeft op de Champions League, is weer wat verderaf voor Hazard en co. Nummer vier Borussia Dortmund heeft nu drie punten meer dan Gladbach, dat zevende blijft. Leipzig schuift op naar de derde plaats.