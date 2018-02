Voormalig F1-piloot David Coulthard wint de Race of Champions

Coulthard mag zich vanaf nu een jaar lang laten aanspreken als ‘Champion of Champions’. Hij won in Riyadh de finale van de Race Of Champions tegen voormalig wereldkampioen rally Petter Solberg.

REPORT: Read up on today's action at #ROCRiyadh featuring a final between two motorsports legends. https://t.co/zTheHFFMwG pic.twitter.com/nr2XnfdaVD — #ROCRiyadh (@RaceOfChampions) February 3, 2018

In een ‘best of three-finale’ haalde de Schot het van Solberg met twee tegen nul. Hij schreef de eerste heat op zijn naam met een NASCAR met iets meer dan een halve seconde voorsprong, daarna deed hij hetzelfde met de Vuhl 05 en versloeg Solberg met 1,7 seconde.

Het is al de tweede keer dat David Coulthard de Race of Champions op zijn naam mag schrijven, de eerste keer was in 2014 in Barbados. Dit jaar reed ‘DC’ ijzersterk en hij mocht zich de volledige zaterdag ongeslagen noemen.

In de halve finales stuurde hij negenvoudig Le Mans-winnaar Tom Kristensen huiswaarts na een beklijvend duel met Extreme Pickups. Coulthard trok dus aan het langste eind en versloeg Kristensen met één tiende van een seconde.

Petter Solberg moest het in de andere halve finale opnemen tegen een collega World Rallycrosser, Johan Kristoffersson, in een duel met een Vuhl 05. Solberg veegde de vloer aan met zijn Zweedse collega en versloeg hem met meer dan een seconde nadat hij veel beter uit de startblokken gekomen was.

Van Juan Pablo Montoya, de ‘Champion of Champions’ van 2017, moesten we al in de kwartfinales afscheid nemen. Hij werd uitgeschakeld in een heat met ‘RoC buggy’s’ door Tom Kristensen, met een verschil dat nog kleiner dan een halve tiende van een seconde was.

Die overwinning zal ongetwijfeld zoet gesmaakt hebben voor de Deen want vorig jaar moest hij zijn meerdere erkennen in Montoya in de finale.

Meer F1-nieuws op F1journaal.be: