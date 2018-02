Bondscoach Vanthourenhout zag handgemeen op WK gebeuren: “Slagen en verwondingen door agressie security”

Ook Belgisch bondscoach Sven Vanthourenhout werd vastgegrepen door het veiligheidspersoneel van het WK veldrijden in het handgemeen met de entourage van kersvers wereldkampioene Sanne Cant. “De security pakte hen erg agressief aan, tot slagen en verwondingen toe”, deed hij zijn verhaal bij Sporza.

Vanthourenhout was getuige van het handgemeen tussen de entourage van Sanne Cant en het veiligheidspersoneel en keek onthutst toe. “Het ging om de ploegmanager en enkele familieleden die gewoon even Sanne wilden feliciteren, maar daar had de security geen oren naar”, vertelde hij op de website van de openbare omroep. “Dat groepje mensen werd echt zeer agressief aangepakt, tot slagen en verwondingen toe.”

De bondscoach van de Belgische veldrijders zegt dat hij zelf niet betrokken was, maar ook werd vastgegrepen door de agressieve veiligheidsmensen. “De entourage van Cant werd in een soort container geduwd. Het ging er echt gewelddadig aan toe. In die container gebeurden dingen die niet om aan te zien waren. Ik ben blij dat daar geen kinderen bij waren”, bedacht hij.

Nog volgens Vanthourenhout weigerde de security daarop zelfs de WK-organisatie toe te laten tot de container. “De security waande zich boven iedereen.”

Inmiddels heeft Philip Roodhooft, de ploegmanager van Sanne Cant, klacht neergelegd bij de politie tegen de veiligheidsdiensten.