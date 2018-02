Belgen kunnen straffe comeback niet voltooien en verliezen dubbelspel Davis Cup na slijtageslag

Na een fantastische start op vrijdag, waarin België meteen op een 2-0 voorsprong kwam, hebben onze landgenoten op zaterdag een klap moeten incasseren in de Davis Cup. Ruben Bemelmans en Joris De Loore maakten bijna een spectaculaire comeback, maar moesten in vijf sets het onderspit delven tegen Márton Fucsovics en Attila Balázs: het werd 3-6, 4-6, 7-6 (7-2), 6-4 en 5-7 na iets meer dan vier uur tennis.

De Belgen namen vrijdag een vliegende start door de beide enkelspelen meteen te winnen. Ruben Bemelmans (ATP 120) zette Márton Fucsovics (ATP 63) opzij in een viersetter, terwijl ’s lands nummer één David Goffin (ATP 7) meer dan een maatje te groot was voor Attila Balázs (ATP 227). De Hongaren stuurden opnieuw Balázs en Fucsovics de wei in, terwijl Bemelmans en Joris De Loore (ATP 310) de Belgische eer verdedigden. In tegenstelling tot gisteren moesten de Belgen dit keer al vroeg in het defensief gaan. De Hongaren drukten meteen door en pakten zonder al te grote moeite de eerste set, waarin Bemelmans en De Loore zes breakpunten onbenut lieten. Het werd 6-3.

Kapitein Johan Van Herck (uiterst rechts) krabt zich aan het hoofd na het minder goede wedstrijdbegin. Foto: Photo News

In de tweede set verging het de Belgen wat beter, maar net als in de eerste set maakten De Loore en vooral Bemelmans nog te veel foutjes. De Hongaren profiteerden en wonnen met 6-4. In de derde set waren de vier heren bijzonder aan elkaar gewaagd. Bemelmans en De Loore wisselden sterke punten af met minder indrukwekkende passages, waarna de set uiteindelijk door een tiebreak moest beslist worden. Die werd vervolgens wel vlot met 7-2 gewonnen door onze landgenoten. De Loore kreeg het publiek in de Luikse Country Hall bovendien op de banken met een fantastische backhand slice om de set binnen te halen.

Tegenstanders Balázs en Fucsovics kwamen allebei sterker voor de dag dan vrijdag. Foto: Photo News

De eerste setwinst deed Bemelmans en De Loore duidelijk goed, maar ook in de vierde set gaven de Hongaarse tegenstanders zich niet zomaar gewonnen. De Belgen konden steeds nadrukkelijker hun wil opleggen en ook het thuispubliek leefde helemaal op. Het resultaat was een verdiende setwinst (6-4) waardoor een allesbeslissende vijfde set nodig was om de wedstrijd te beslissen. Ook daar gunden België en Hongarije elkaar nauwelijks ademruimte. Bij een 5-4 tussenstand in het voordeel van de Hongaren werkten Bemelmans en De Loore twee matchpunten weg. Bij een 6-5 tussenstand kreeg Hongarije nogmaals drie matchballen, waarvan de derde benut werd. Zo wonnen de Hongaren de wedstrijd en is de tussenstand in dit Davis Cup-duel nu 2-1 in het voordeel van België.

Van Herck vol vertrouwen

Morgen (zondag) wordt om 13u30 de volgende wedstrijd in het enkelspel afgewerkt. Als de Hongaren ook die wedstrijd winnen, wordt om 16u30 een allesbeslissende laatste wedstrijd in het enkelspel gespeeld. De winnaar mag het in de kwartfinale opnemen tegen de Verenigde Staten, die Servië (zonder Novak Djokovic) vlot met 3-0 opzijzetten. Kapitein Johan Van Herck heeft alvast vertrouwen in een goede afloop . “Het dubbelspel met 7-5 in de vijfde set verliezen is zuur. We wilden het vandaag afmaken, maar nu is het aan David (Goffin, nvdr.) om dat zondag te doen. Hij heeft de wapens om het tegen eender wie te halen.”

Foto: BELGA

Goffin speelt zondag het eerste enkelspel tegen Fucsovics. Beide spelers namen het nog nooit tegen elkaar Van Herck ziet meerdere redenen waarom Goffin het zal halen. “Fucsovics is een goeie speler, maar hij heeft al zeven uur op de court gestaan. En zelfs zonder dat is David intrinsiek gewoon beter. Hij weet wat we van hem verwachten, maar heeft zich goed voorbereid en is ontspannen.”

Foto: BELGA

Ruben Bemelmans en Joris De Loore kwamen nog even terug op hun verloren dubbelpartij. “Het was het wedstrijdbegin dat ons in moeilijkheden bracht”, zei Bemelmans. “Als we beter gestart waren, hadden we later niet die druk op onze schouders gehad. In de toekomst moeten we gewoon sterker beginnen om de wedstrijd in een andere richting te stuwen.” De Loore sloot zich aan bij zijn dubbelpartner. “In het begin hebben de kansen om een break te slaan niet gegrepen. Op het einde hing het van kleine details af. Toen we agressief speelden, hebben we getoond dat we beter waren.”

Als er nog een vijfde duel nodig is, moet Ruben Bemelmans nog eens aan de bak. Hij neemt het dan in het enkelspel op tegen Attila Balazs.