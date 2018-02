Tienduizenden Argentijnen dakloos door modderstromen

Tienduizenden mensen zijn dakloos door hevige regenbuien in het noordwesten van Argentinië. De Pilcomayorivier trad vrijdagnacht uit haar oevers nadat het waterpeil op enkele uren tijd zes meter steeg. Huizen en bomen worden meegesleurd door de modderstromen.

Huizen, bomen en brokstukken drijven aan een hoge snelheid door de straten in de Argentijnse provincie Salta in het noordwesten van het land. Ongeveer 10.000 mensen moeten hun dorpen verlaten. Zij die te laat waren, moesten gered worden door reddingswerkers. Volgens de autoriteiten steeg het water in enkele uren tijd met zes meter vrijdagnacht. En het stopt niet met regenen. Volgens weerexperts zal de regen nog zeker vier dagen aanhouden. Ook het naburige Bolivië werd zwaar getroffen. Duizenden huizen staan er onder water.