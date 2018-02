Twee zwaargewonden bij schietpartij in Herne: bewoner (29) blijkt geen slachtoffer, maar verdachte

Bij een schietpartij in een woning in het Vlaams-Brabantse Herne zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag twee zwaargewonden gevallen. De 29-jarige bewoner, van wie eerst gedacht werd dat hij een van de slachtoffers was, wordt momenteel als enige verdachte beschouwd, meldt het parket. De schietpartij zou het gevolg zijn van een geld- of vrouwenkwestie die speelde tussen de betrokkenen.

Rond kwart voor twee in de nacht van vrijdag op zaterdag kwamen vijf personen naar de woning van een jong koppel in de Manhovestraat in Herne, een rurale gemeente nabij de taalgrens.

De vijf mannen, tussen de 21 en de 29 jaar en afkomstig uit Edingen en Lessines, zouden op vraag van de verdachte naar de woning zijn gekomen. “In het kader van een discussie tussen de verdachte en een van de vijf mannen”, luidt het bij het parket. “De discussie zou een geld- of vrouwenkwestie betreffen.”

Toen de vijf ter plaatse kwamen, werden twee van hen onmiddellijk neergeschoten door de verdachte. Een 29-jarige man uit Edingen werd vier keer geraakt - onder meer in de buik en het linkerbeen - en een 22-jarige man uit Edingen werd één keer geraakt in de buik. Beide slachtoffers werden naar het ziekenhuis gebracht voor verzorging, maar zijn beiden buiten levensgevaar.

De 29-jarige verdachte wordt ter beschikking gesteld van het parket en zal zondag voor de onderzoeksrechter worden geleid wegens poging tot doodslag.

“Heel onduidelijk”

Ook voor burgemeester Kris Poelaert is wat er zich vannacht in zijn gemeente afspeelde een raadsel: “We tasten in het duister, het is heel onduidelijk wat er hier vannacht gebeurd is. De bewoners waren hier nog maar net komen wonen: ze huurden dat huis sinds 1 januari.”

Het parket stuurde een ballistisch deskundige, een wetsdokter, en een speurhond ter plaatse voor onderzoek. Twee voertuigen werden getakeld, één had een verbrijzelde ruit en een met bloed besmeurde nummerplaat.

Foto: Ingrid Depraetere