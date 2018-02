Deze skipistes in ons land zijn dit weekend open

In de Hoge Venen zijn er dit weekend verschillende skipistes open. Op sommige plekken ligt er nu al tot 10 cm sneeuw. Dit weekend wordt er nog sneeuw voorspeld.

Op de hoogste toppen zijn enkele wintersportcentra geopend: Baraque Michel, Spa, Signaal van Botrange en Losheimergraben voor langlaufers en Baraque Fraiture ook voor skiërs. Er ligt ongeveer 10 à 15 cm sneeuw.

Volgende week is de winterprik helemaal terug in het land. In de Hoge Venen kan het kwik zakken tot -10 graden. In Vlaanderen kan de temperatuur ’s nachts zakken tot -6 graden en is er ook kans op (smeltende) sneeuw.

Naar het einde van de week lijkt het wat zachter te worden en gaat het overdag licht dooien. Maar warmer dan 5 graden wordt het niet.