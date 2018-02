Vechten om een lekkere hap: het leven door de ogen van een ijsbeer op de Noordpool

Kusjes geven, samen vis eten, een plonsje in het ijskoude water maken. Zo ziet het dagelijks leven van een ijsbeer in Alaska eruit. Het wetenschappelijk bureau van de Amerikaanse regering, de USGS, deed verschillende ijsberen in Alaska een GoPro rond hun nek om hun gedrag en eetpatroon vast te leggen. En dat levert adembenemende beelden op.

De beelden zijn gemaakt in de Beaufortzee. Dit is de Noordelijke ijszee boven Canada en Alaska. De camera’s werden enkele jaren geleden al rond de nek van de ijsberen bevestigd door het onderzoeksteam van Anthony Pagano van het USGS, een onderzoeksteam van de Amerikaanse regering. Volgens de onderzoekers hadden de beestjes geen last van de camera’s in hun dagelijks leven.