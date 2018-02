Is de winter terug? Kans op ijsplekken en aanvriezende mist, volgende week naar -10

Na een wisselvallige maar vooral zachte januarimaand, slaat het weer helemaal om. Zo waarschuwt het KMI dat er zaterdagochtend lokaal kans is op ijsplekken en hier en daar ook aanvriezende mistbanken, en verder voor wisselend tot vaak zwaarbewolkt weer. In de Ardennen gaat zelfs het om sneeuwbuien. En volgende week wordt het nog kouder: dan kunnen de temperaturen ’s nachts tot -7 graden zakken in het binnenland en zelfs tot -10 in de Ardennen.

Zaterdag schommelen de maxima nog van 0 graden in de Hoge Venen tot 4 of 5 graden in het westen en het centrum, terwijl de wind zwak uit zuidwest of uit veranderlijke richtingen waait.

In de nacht van zaterdag op zondag verwacht het KMI overwegend droog weer met af en toe opklaringen. Enkele lichte sneeuwbuien blijven, ook in Laag- en Midden- België, mogelijk. De minima liggen tussen -2 en -4 graden in de Ardennen en rond het vriespunt elders. De zwakke veranderlijke wind wakkert tegen het einde van de nacht aan tot een matige noordoostenwind.

Zondag begint met lokale vorst, overdag is het wisselend bewolkt en vooral in de namiddag is er kans op een winterse bui vanaf het noordoosten. Het is vrij koud met maxima in het centrum rond 2 graden. Er waait een matige noordoostenwind.

Kwik zakt volgende week naar -10

En volgende week is de winterprik helemaal terug in het land: het is koud, met maxima die rond het vriespunt schommelen, maar er is wel veel zonneschijn. Vooral dinsdag en woensdag zullen zonnig zijn.

’s Nachts is er sprake van matige vorst verspreid over het land. In de Hoge Venen kan het kwik wel zakken tot -10 graden. Op sommige plekken ligt er nu al tot 10 cm sneeuw. In Vlaanderen kan de temperatuur ’s nachts zakken tot -6 graden en is er ook kans op (smeltende) sneeuw.

Naar het einde van de week lijkt het wat zachter te worden en gaat het overdag licht dooien. Maar warmer dan 5 graden wordt het niet.