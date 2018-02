Duitsland wint de ‘Nations Cup’ in Race Of Champions

DTM-rijder Rene Rast en Timo Bernhard, die uitkomt voor Porsche in het WEC, hebben voor de Duitsland de Nations Cup gewonnen in de Race Of Champions. Ze versloegen in de finale het Latijns-Amerikaanse duo Montoya en Castroneves in Riyadh.

Four of the finest race car drivers you will find. What a joy to watch them throw cars around #ROCRiyadh! pic.twitter.com/eNM6ehrD0P — #ROCRiyadh (@RaceOfChampions) February 2, 2018

Rast verzekerde zich van de overwinning in een ‘best of three-finale’ door Castroneves te verslaan in een race met Ariel Atoms. Het was een spannende strijd maar een paar kleine foutjes van Castroneves lieten het dubbeltje naar de kant van de Duitser kantelen in de verzengende hitte van Riyadh.

Het is de eerste deelname aan de Race Of Champions van Rast en Bernhard maar dat hield hen niet tegen om Duitsland een achtste Nations Cup te bezorgen, de eerste zonder Sebastian Vettel.

In de eerste run van de finale troefde Rast de ‘Champion of Champions’ van vorig jaar, Juan Pablo Montoya, af met een halve seconde in een NASCAR. Castroneves won op zijn beurt van Timo Bernhard met 1,3 seconden in een Vuhl 05 en zo was alles te herdoen in een ‘best of three-finale’.

Voor het eerst deed er ook een team van esporters mee, zij mochten met hun team ‘Simracing All Stars’ bewijzen dat ze niet alleen snel zijn achter een computerscherm.

McLaren sim-racer Rudy Van Buren versloeg Lando Norris van Team GB in een Vuhl 05 maar bij zijn tweede aantreden tegen Johan Kristoffersson uit Zweden eindigde zijn race in de eerste bocht. Met twee overwinningen op zes races mocht Van Buren, samen met Team GB, zijn koffers pakken na de eerste ronde.

Meer F1-nieuws op F1journaal.be: