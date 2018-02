Voormalige zanger van The Temptations overleden

Dennis Edwards, de leadzanger van de Amerikaanse soulgroep The Temptations is vrijdag overleden in een ziekenhuis in Chicago. Dat meldde zijn vrouw Brenda. Hij werd 74 jaar.

Edwards, die zaterdag 75 jaar zou zijn geworden, overleed aan de gevolgen van een hersenvliesontsteking. De voormalige zanger woonde in een buitenwijk van Saint Louis, een stad in de staat Missouri. Sinds zijn diagnose in mei verbleef hij geregeld in het ziekenhuis.

In 1968 verving Edwards David Ruffin als leadzanger van The Temptations en hij verliet de groep weer in het midden van de jaren 70. In die periode was hij onder meer te horen op de hits “Papa Was a Rolling Stone, “I Can’t Get Next to You” en “Cloud Nine”. Gedurende de jaren 80 keerde de zanger terug naar The Tempations, maar ondertussen werkte hij ook aan een solocarrière. Hij maakte onder meer het nummer “Don’t Look Any Further”.

Edwards was in 1977 kort getrouwd met Ruth Pointer, het oudste lid van de popgroep The Pointer Sisters. Samen hadden ze één dochter: Issa Pointer, die deel uitmaakt van de huidige line-up van The Pointer Sisters.