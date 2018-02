Werftribune aan Blauwe Boulevard is opgeruimd

Hasselt -

De werftribune waarop belangstellenden sinds 2016 de vorderingen op de werf Blauwe Boulevard konden volgen, is vrijdag weggehaald. “Omdat er eigenlijk vanaf de tribune niets meer viel te zien”, leggen Tom Van Becelaere van Matexi en Philippe Onclin van Chateaux Real Estate uit. “De bouwwerken zijn immers helemaal uit de bouwput gerezen. We hebben de witte panelen die op de nieuwe Gelatineboulevard uitgeven, weggehaald en op de kop van die straat staan nu zitbanken met uitzicht op de werken in de hele straat.”