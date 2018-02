VIDEO. Onze reporter ging de Indoor Skydive in Roosendaal uittesten: “Een sensationele ervaring”

Hasselt -

Je hoeft niet langer uit een vliegtuig boven Hawaï te springen om toch die heerlijke kriebels van de vrije val ‘echt’ te ervaren in de wolkenhemel boven het paradijselijke eiland. De adembenemende ervaring is mogelijk dankzij de combinatie van skydiven in een windtunnel met snelheden tot 250 km/u en virtual reality-technologie. Indoor Skydive in Roosendaal, net over de grens met Antwerpen, is de eerste en enige in de Benelux die een skydive-gevoel aanbiedt boven de mooiste dropzones van de wereld. Wij sprongen voor u boven Hawaï en San Diego.