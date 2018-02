VIDEO. In het spoor van de afvalophalers: “Sommige mensen zetten zakken van 20 kilo buiten”

Sint-Truiden / Hasselt -

Zeg niet dat we u niet gewaarschuwd hebben. Vanaf maandag zullen de ophalers van Limburg.net er strikter op toezien dat u uw afval correct buitenzet. De eerste twee weken geven ze nog respijt met een sensibiliserend briefje in de bus, vanaf dan blijft uw foutieve bak of zak onverbiddelijk staan. Wij trokken een oranje jas en broek aan en gooiden mee loodzware en toegeplakte afvalzakken in de vrachtwagen. “Aan sommige huizen weten we zelfs op voorhand dat de zakken weer te zwaar zullen zijn.”