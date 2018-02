Hasselt -

‘Ruim op met carnaval.’ Dat is de titel van de nieuwe carnavalskraker die Limburg.net samen met De Curverkes uit Lanaken heeft geproduceerd. De afvalintercommunale is een campagne gestart voor propere, afvalarme carnavalsstoeten. Op het ritme van ‘C’est bon pour le moral’ hebben ze een oorwurm in mekaar gebokst met een schone boodschap. Kijk en luister zelf maar.