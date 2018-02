“Het gevoel dat je niet normaal bent, krijg je er met geen operatie uit”

Beringen -

Een beer van een vent is hij, aan de buitenkant. Vanbinnen: gevoelig en emotioneel. Zo eerlijk over zichzelf is Arend wel: na jaren van soulsearching leert een mens zichzelf kennen. Als dertiger maakte hij de transitie van vrouw naar man. Niet vanzelfsprekend: midden in een relatie, en met een carrière bij de federale politie. “Ik heb rust gevonden”, zegt Arend. “Maar ik kan ook eerlijk toegeven: ik wilde passen in het perfecte plaatje van deze maatschappij. Ik durf mijn transitie nu in twijfel trekken.”